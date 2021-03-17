Китай упростил оформление виз иностранцам, привитым китайскими вакцинами

Китай решил упростить получение виз для привитых китайскими вакцинами граждан 12 стран мира. Это следует из сообщений, опубликованных посольствами и консульствами КНР.
Такие уведомления были опубликованы дипломатическими миссиями Китая в Австралии, Габоне, Германии, Израиле, Норвегии, Пакистане, США, Таиланде, Филиппинах, Финляндии, Швейцарии и Японии. Согласно им, иностранные граждане должны предъявить сертификаты о вакцинации китайскими препаратами, при этом инъекции должны быть сделаны по меньшей мере за 14 дней до подачи документов на визу.
Получить визу смогут граждане, следующие на работу в Китай для «продолжения трудовой деятельности и возобновления производства в различных сферах», иностранцы, следующие в КНР в «экстренных гуманитарных целях» и для воссоединения семьи. Также подать документы на получение въездных документов смогут обладатели карт деловых поездок экономик — участниц форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.
В то же время в сообщениях посольств и консульств КНР говорится, что указанным категориям иностранных граждан по-прежнему потребуется сдать ПЦР-тест на коронавирус, пройти тестирование на антитела класса IgM к SARS-CoV-2 с венозным забором крови и перед вылетом предъявить сертификаты о негативных результатах. «После въезда в Китай, пожалуйста, соблюдайте действующие в КНР правила карантина и наблюдения у врачей», — отмечается в заявлениях.
С 15 марта власти КНР упростили правила въезда для привитых китайскими вакцинами иностранцев, прибывающих из Гонконга.
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