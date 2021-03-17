Действия власти против Виктора Медведчука являются кампанией политических репрессий, и люди это прекрасно видят, – Марунич

Большая часть украинцев, которые в 2019 году поверили Владимиру Зеленскому, на сегодня не готовы отдать ему свои голоса. Он за все это время не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний. Кроме того, люди видят, что эти обещания вместо Зеленского выполняет председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. А Президент за это подвергает его санкциям и репрессиям. Поэтому Медведчук является очевидной для украинцев альтернативой действующему главе государства. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Альтернатива (Владимиру Зеленскому. — Ред.) есть, на самом деле, тот же Медведчук. Есть политики, которые делают что-то и выполняют обещания, данные народу. Зеленский обещал закончить войну — не закончил, обещал тарифы умеренные, по крайней мере, — не сделал этого, обманул людей. Есть политики, которые отвечают за свои слова, а Зеленский с ними (политиками. — Ред.) борется», — отметил Марунич.

Он подчеркнул, что действия власти против Виктора Медведчука являются кампанией политических репрессий, и люди это прекрасно видят.

«По сути, мы сейчас видим уже кампанию политрепрессий против Виктора Медведчука. Вот и все. Люди должны, в конце концов, осознать свои интересы личные, прийти на выборы и проголосовать не за тех, кто им обещает какие-то мифические посадки Петра Алексеевича Порошенко», — сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.