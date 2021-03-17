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США вели против России оружейное эмбарго

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США вели против России оружейное эмбарго

Госдепартамент внес изменения в свой режим экспортного контроля ITAR и включил Россию в список стран, на которые распространяется запрет в плане экспорта и импорта вооружений, этим государствам также нельзя предоставлять услуги оборонного назначения. Соответствующее уведомление внешнеполитическое ведомство разместило в среду в сборнике официальных документов американского правительства — Федеральном реестре.

«Госдепартамент вносит поправки в ITAR, чтобы включить Россию в список стран, в отношении которых политика Соединенных Штатов заключается в отказе в выдаче лицензий и других разрешений на экспорт и (или) импорт оборонных изделий и услуг оборонного назначения, если иное не предусмотрено», — говорится в документе.

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Решение дипведомства вступает в силу с 18 марта. Госдепартамент объявил о своем намерении еще в начале месяца, когда Вашингтон ввел в отношении Москвы ряд рестрикций в рамках американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального.

Россия, США, оружейное эмбарго
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Среда, 17 марта 2021
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