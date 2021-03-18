В Украине за сутки зафиксировано 15 053 новых случая COVID-19

Число инфицированных с начала пандемии коронавируса в Украине превысило 1,5 млн человек. По состоянию на утро четверга зафиксировано 15 053 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели — 6 514 человек, умерло 267 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 марта 2021 года. В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 4 376 человек; летальных случаев — 267; выздоровело — 6 514 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 17 марта сообщалось о 11 833 новых случаях коронавирусной болезни, 16 марта было зафиксировано 9 642 новых случая инфицирования COVID-19, 15 марта 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, 14 марта сообщалось о 9 012 новых случаев коронавирусной болезни, 13 марта было 13 276 новых случаев инфицирования COVID-19, 12 марта было зафиксировано 12 946 новых случаев инфицирования COVID-19, 11 марта сообщалось о 9 084 новых случаев коронавирусной болезни, 10 марта зафиксировано 6 377 новых случаев инфицирования.

Количесто инфицированных с начала пандемии на утро четверг составило 1 504 076 человек, 29 253 — умерли от COVID-19, выздоровели — 1 244 190 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.