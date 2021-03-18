Биткоин за ночь подорожал на $4,5 тысячи

18 марта курс биткоина на криптобирже Binance достигал $59,5 тыс., за ночь он поднялся на $4,5 тыс. До обновления исторического максимума в $61,8 тыс., который был установлен 13 марта, криптовалюте не хватило менее 4% роста. Капитализация актива вновь превысила отметку в $1,1 трлн.

Вчера стоимость монеты начала расти после новостей о том, что Morgan Stanley стал первым крупным банком в США, клиенты котором смогут инвестировать в биткоин-фонды. Доступ к криптовалютным фондам получат только клиенты, которые имеют активы на сумму не менее $2 млн.

В то же время в конце февраля стратеги JPMorgan посоветовали инвесторам вкладывать в биткоин около 1% от объема своего инвестиционного портфеля. Они уверены, что криптовалюта способна хеджировать риски от колебаний в традиционных классах активов, таких как акции, облигации и сырье.

Также стало известно, что в марте китайская технологическая компания Meitu объявила о покупке 386,08 биткоинов и 16 тыс. Ethereum на общую сумму около $50 млн. Совокупный объем инвестиций Meitu в криптовалюту превысил $90 млн.

Крупнейшим держателем криптовалют среди публичных компаний считается MicroStrategy. 12 марта генеральный директор компании Майкл Сэйлор сообщил, что MicroStrategy довела инвестиции в биткоин до $2,2 млрд. Сейчас она владеет 91,33 тыс. биткоинов.