В Украине сейчас прививают от COVID-19 по 10 тысяч человек в сутки

В Украине за прошедшие сутки сделали еще 9831 прививку от коронавируса. С начала кампании вакцинировали более 80 тысяч человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, по состоянию на 18 марта первую дозу вакцины получили 81 754 человек. Еще один человек получил уже две дозы.

Больше всего прививок за вчера провели в Киеве — 880, а за весь период вакцинации в Донецкой области — 6904.

По сравнению с предыдущим днем в Украине сделали на 8 прививок от COVID меньше. Вакцинацию осуществляли 193 мобильные бригады по иммунизации.