Страны G7 осудили обострение конфликта на Донбассе

Главы МИД Группы семи (G7) осуждают факты эскалации конфликта на востоке Украины и подчеркивают необходимость соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства.

«Мы осуждаем недавние случаи эскалации военных действий на линии соприкосновения, — утверждается в заявлении — Мы вновь подтверждаем важность соблюдения режима прекращения огня, который является основой для достижения какого-либо прогресса в направлении мирного разрешения конфликта».

В заявлении также содержится призыв к России «гарантировать то, что недавно предпринятые Украиной действия, нацеленные на улучшение жизни людей по обе стороны линии соприкосновения, будут встречены ответными шагами».