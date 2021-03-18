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Страны G7 осудили обострение конфликта на Донбассе

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Страны G7 осудили обострение конфликта на Донбассе

Главы МИД Группы семи (G7) осуждают факты эскалации конфликта на востоке Украины и подчеркивают необходимость соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, распространенном в четверг МИД Соединенного Королевства.

«Мы осуждаем недавние случаи эскалации военных действий на линии соприкосновения, — утверждается в заявлении — Мы вновь подтверждаем важность соблюдения режима прекращения огня, который является основой для достижения какого-либо прогресса в направлении мирного разрешения конфликта».

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В заявлении также содержится призыв к России «гарантировать то, что недавно предпринятые Украиной действия, нацеленные на улучшение жизни людей по обе стороны линии соприкосновения, будут встречены ответными шагами».

G7, Донбасс
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