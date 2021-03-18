Войти
Путин в ответ на слова Байдена пожелал президенту США здоровья
дружба народов
Путин в ответ на слова Байдена пожелал президенту США здоровья
Зеленский поблагодарил глав МИД стран G7 за позицию по Крыму
резонанс
Зеленский поблагодарил глав МИД стран G7 за позицию по Крыму

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Из-за сведения счетов с Медведчуком Зеленский превратился из «голубя мира» в «ястреба войны», – Buchkomplizen

533
Из-за сведения счетов с Медведчуком Зеленский превратился из «голубя мира» в «ястреба войны», – Buchkomplizen

Президент Украины Владимир Зеленский обещал своим избирателям остановить войну на Донбассе, но вместо этого его вендетта, объявленная председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, обернулась эскалацией конфликта на Востоке страны и новыми жертвами. Об этом говорится в статье известного немецкого журналиста Ульриха Хайдена, опубликованной на популярном информационном ресурсе Buchkomplizen.

Оценивая правление Зеленского, немецкий журналист пишет, что неэффективная работа команды Президента привела к значительному ухудшению социально-экономической ситуации в Украине.

«При Президенте Владимире Зеленском жизнь в Украине стала не легче, а тяжелее. Цены на газ и электроэнергию растут, а коррупция в государстве и экономике остается неизменно высокой, несмотря на постоянные упреки западных кредиторов. А теперь конфликт на Востоке Украины грозит обострением», – говорится в статье.

Кроме того, уточняется, что согласно опросам общественного мнения, сейчас в Украине лидирующие позиции занимает партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь», а политсила Президента «Слуга народа» только на третьем месте. 

«Как Зеленский реагирует на результаты опроса? Он выступает как сторонник жесткой линии: начинает уголовные расследования против оппозиционных политиков, отключает три телеканала и ставит военную технику на линию соприкосновения с неподконтрольными республиками», – пишет Хайден.

Также он сообщает, что крупные немецкие СМИ скептически говорят о Зеленском, так как сейчас становится очевидным, что он обманул своих избирателей в 2019 году, обещая мир на Донбассе.

«Теперь Зеленский из голубя превращается в ястреба. Украинская армия начинает обстреливать все больше и больше деревень на неподконтрольных территориях. О том, что серьезный конфликт неизбежен, также свидетельствует и тот факт, что в Украине разрабатывается закон, который позволит мобилизовать резервистов в течение 24 часов», – отмечает немецкий журналист.

В заключение он подчеркивает, что «стратегия военной напряженности» в Украине может быть выгодна только Соединенным Штатам Америки.

Читайте также: Путин в ответ на слова Байдена пожелал президенту США здоровья

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета Виктор Медведчук заявил, что надеется на то, что украинской власти хватит «трезвого ума», чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере неподконтрольных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 18 марта 2021
Среда, 17 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Вакцина искренности против пандемии озлобленности

Стартовавший недавно авторский проект Оксаны Марченко «Паломница», вопреки «неформатности» тематики, с точки зрения неких «канонов хайповости» YouTube, вызвал очень оживленный интерес и стремительно набирает популярность.
Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

«Не верю!» - естественная реакция на «Старые песни о главном» от Зеленского

Зеленский пытается исполнять роль «слуги народа» Голобородько, а получается «второй Порошенко». И даже слова про борьбу с олигархами – это на самом деле старая песня Порошенко. Слова и музыка Петра Порошенко, исполняет Владимир Зеленский.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Ключевые моменты.В новом видео Зеленский заявил курс на «деолигархизацию». Но на самом деле «Я Ваш приговор» не сказал ничего нового, он просто продолжает копировать Порошенко. И даже говорит теми же словами.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016