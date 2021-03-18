Президент Украины Владимир Зеленский обещал своим избирателям остановить войну на Донбассе, но вместо этого его вендетта, объявленная председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, обернулась эскалацией конфликта на Востоке страны и новыми жертвами. Об этом говорится в статье известного немецкого журналиста Ульриха Хайдена, опубликованной на популярном информационном ресурсе Buchkomplizen.

Оценивая правление Зеленского, немецкий журналист пишет, что неэффективная работа команды Президента привела к значительному ухудшению социально-экономической ситуации в Украине.

«При Президенте Владимире Зеленском жизнь в Украине стала не легче, а тяжелее. Цены на газ и электроэнергию растут, а коррупция в государстве и экономике остается неизменно высокой, несмотря на постоянные упреки западных кредиторов. А теперь конфликт на Востоке Украины грозит обострением», – говорится в статье.

Кроме того, уточняется, что согласно опросам общественного мнения, сейчас в Украине лидирующие позиции занимает партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь», а политсила Президента «Слуга народа» только на третьем месте.

«Как Зеленский реагирует на результаты опроса? Он выступает как сторонник жесткой линии: начинает уголовные расследования против оппозиционных политиков, отключает три телеканала и ставит военную технику на линию соприкосновения с неподконтрольными республиками», – пишет Хайден.

Также он сообщает, что крупные немецкие СМИ скептически говорят о Зеленском, так как сейчас становится очевидным, что он обманул своих избирателей в 2019 году, обещая мир на Донбассе.

«Теперь Зеленский из голубя превращается в ястреба. Украинская армия начинает обстреливать все больше и больше деревень на неподконтрольных территориях. О том, что серьезный конфликт неизбежен, также свидетельствует и тот факт, что в Украине разрабатывается закон, который позволит мобилизовать резервистов в течение 24 часов», – отмечает немецкий журналист.

В заключение он подчеркивает, что «стратегия военной напряженности» в Украине может быть выгодна только Соединенным Штатам Америки.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета Виктор Медведчук заявил, что надеется на то, что украинской власти хватит «трезвого ума», чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере неподконтрольных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.