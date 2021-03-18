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Главный герой смонтированного «разговора» Медведчука-Суркова - это Грицак, глава СБУ при Порошенко, - журналист

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Главный герой смонтированного «разговора» Медведчука-Суркова - это Грицак, глава СБУ при Порошенко, - журналист

На самом деле так называемые «записи» разговоров оппозиционного политика Виктора Медведчука и помощника российского президента Владислава Суркова — это имиджевое оружие против экс-президента Петра Порошенко. Так политический обозреватель Алексей Куракин прокомментировал заявление экс-главы СБУ Василия Грицака, который признал, что в 2014 году действительно вел переговоры с представителем непризнанной ДНР.

По словам Куракина, очевидно, что «разговор» Медведчука и Суркова — это «нарезка из разных разговоров».

«В истории с „разговорами Медведчука и Суркова“ есть важный момент, на который мало кто обратил внимание. Во-первых, очевидно, что это монтаж. Нормальный разговор начинается с приветствия, а заканчивается прощанием. Нам предлагают послушать нарезку из разных разговоров, без начала и конца. Это цифровые записи, поэтому сделать монтаж, вырезав ненужные куски, может даже школьник. И тогда главный вопрос — если нам предлагают монтаж, то зачем? Значит, авторы монтажа хотят, чтобы мы услышали конкретную информацию. Давайте попробуем разобраться, какую», — написал журналист.

Как отметил Куракин, понятно, что на самом деле главный герой смонтированной записи — это Василий Грицак, бывший глава СБУ.

«Уже понятно, что главный герой новой „серии“ — это Василий Грицак. Мы узнаем, что, будучи первым зампредом СБУ, Грицак под псевдо „Сергей Сергеевич“ контактировал с „министром обороны ДНР“ Владимиром Кононовым (позывной „Царь“)», — констатировал журналист.

Признание Грицака, что он вел переговоры с представителем ДНР, по словам Куракина, подтверждает, что такой переговорщик как Виктор Медведчук действительно действовал на основе мандата СБУ.

«Сам Грицак сегодня признал, что действительно контактировал с Кононовым из ДНР. Что касается Медведчука, то ничего нового мы не узнали: он всегда подчеркивал, что от имени Украины ведет переговоры с Путиным и руководителями ОРДЛО. Выясняется только один важный момент. Выходит, это действительно СБУ выдала Медведчуку мандат главного переговорщика от Украины. Такая складывается картинка», — заметил журналист.

Вместе с тем Куракин напомнил, что Василий Грицак руководил СБУ при президенте Порошенко.

«Но Грицак — это фигура не сама по себе, а глава СБУ при Порошенко. Вот и получается, что в первой порции записей звучали темы, которые в 2014 году продвигали Порошенко, Яценюк, Турчинов — покупка электроэнергии в России и закупки угля с неподконтрольного Донбасса. А во второй серии заказчики „вброса“ специально удалили все лишнее, чтобы в привязке к обмену пленными звучал только Грицак», — подчеркнул журналист.

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В связи с этим Куракин сделал вывод, что смонтированная «запись» разговора Медведчука-Суркова — это на самом деле имиджевое оружие против экс-президента Петра Порошенко.

«То есть, этот монтаж — это имиджевое оружие именно против Порошенко. „Зеленые“ хотят разоблачить Порошенко, показав, что под маской „патриота“ он на самом деле прекрасно договаривался с Путиным и ОРДЛО. Кстати, получается, что с помощью такого вот „вброса“ разоблачили еще и такого лицензированного в США „патриота“ как Яценюк. Лес рубят, яценюки летят», — заключил политический обозреватель Алексей Куракин.

Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Василий Грицак
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