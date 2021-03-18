Президент подпишет закон Бюро экономической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о Бюро экономической безопасности (БЭБ) в ближайшие несколько дней, сообщила замглавы Офиса президента (ОП) Юлия Свириденко.
«Я думаю, что в ближайшие дни он будет подписан», — сказала она в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.
Верховная Рада в конце января приняла закон о БЭБ — новом центральном органе исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 12 февраля.
После этого основатели Центра национальной стойкости и развития Александр Данилюк, Павел Климкин и Руслан Рябошапка призвали президента Украины Владимира Зеленского ветировать законопроект.
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