Байден занят и не готов к разговору с Путиным

Белый дом пока не знает, сможет ли президент США Джо Байден в ближайшие дни провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Завтра американский президент занят, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Господин Путин предложил провести переговоры 19 или 22 марта.
"У президента уже были переговоры с президентом Путиным... Мне не о чем вам сообщить, если говорить о будущих переговорах, президент завтра будет в Джорджии, и будет очень занят«,— сказала госпожа Псаки журналистам.
Ранее Владимир Путин предложил Байдену продолжить дискуссии в прямом эфире. Он готов поговорить с американским президентом завтра или в понедельник, так как на выходных едет в тайгу. МИД России начал подготовку разговора президентов.
17 марта Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы. Путин, комментируя это заявление, сказал, что пожелал бы в ответ господину Байдену здоровья. "Кто как обзывается, тот так и называется",— добавил лидер РФ.
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