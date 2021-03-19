Британские спецслужбы утверждают, что РФ создает помехи для их самолетов

Британские спецслужбы считают, что Россия регулярно создает помехи для военно-транспортных самолетов A400M, взлетающих с базы ВВС королевства Акротири на Кипре. Об этом сообщает в пятницу газета The Times со ссылкой на источники в британской военной разведке.
По словам одного из них, Россия пытается блокировать спутниковые сигналы для взлетающих с Акротири самолетов«. Он подчеркнул, что это транспортные самолеты, доставляющие запчасти, а не истребители.
Согласно утверждению газеты, из двух стран в этой части Средиземноморья, которые расцениваются как «враждебные», — это Россия и Сирия — только первая располагает средствами, позволяющими заглушать спутниковые сигналы.
Эти обвинения в адрес РФ, как подчеркивает газета, прозвучали в преддверии публикации в понедельник в Британии документа, связанного с новыми оборонительными приоритетами армии. Он включает в себя план более широких действий военных «в серой зоне» — в условиях ни войны, ни мира — с учетом подобной деятельности противника.
В обнародованным во вторник Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики с приоритетами до 2030 года Лондон рассматривает Россию как наиболее острую угрозу своей безопасности. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что это самый глубокий пересмотр «оборонной стратегии страны со времен холодной войны».
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