Британские спецслужбы утверждают, что РФ создает помехи для их самолетов

Британские спецслужбы считают, что Россия регулярно создает помехи для военно-транспортных самолетов A400M, взлетающих с базы ВВС королевства Акротири на Кипре. Об этом сообщает в пятницу газета The Times со ссылкой на источники в британской военной разведке.

По словам одного из них, Россия пытается блокировать спутниковые сигналы для взлетающих с Акротири самолетов«. Он подчеркнул, что это транспортные самолеты, доставляющие запчасти, а не истребители.

Согласно утверждению газеты, из двух стран в этой части Средиземноморья, которые расцениваются как «враждебные», — это Россия и Сирия — только первая располагает средствами, позволяющими заглушать спутниковые сигналы.

Эти обвинения в адрес РФ, как подчеркивает газета, прозвучали в преддверии публикации в понедельник в Британии документа, связанного с новыми оборонительными приоритетами армии. Он включает в себя план более широких действий военных «в серой зоне» — в условиях ни войны, ни мира — с учетом подобной деятельности противника.

В обнародованным во вторник Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики с приоритетами до 2030 года Лондон рассматривает Россию как наиболее острую угрозу своей безопасности. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что это самый глубокий пересмотр «оборонной стратегии страны со времен холодной войны».