В ЕС официально признали старт третьей волны коронавируса

В Европу пришла третья волна пандемии коронавируса, заявил официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. В этой связи ЕК видит необходимость ускорить вакцинацию, добавила она.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения",— сказала Спинант на брифинге в Брюсселе.

В Европе все больше стран объявляют жесткий локдаун и фиксируют рекордные показатели заболеваемости. Ситуацию осложняет нехватка вакцин для вакцинации населения.