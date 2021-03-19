Лукашенко пообещал, что у белорусов будут другие президенты, но призвал набраться терпения

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у белорусов будут и другие президенты, но в данный момент призвал всех набраться терпения и сохранять народное единство. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Будут у вас другие президенты, я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете, а сейчас просто наберитесь терпения», — сказал президент в пятницу во время общения с коллективом ОАО «Молочный мир» в Гродно.

Он добавил, что «мир ошалел», и призвал сограждан быть ближе друг к другу. «Надо это пережить. Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства», — подчеркнул глава государства.

Он выразил уверенность, что Беларусь останется единым государством. «Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. ...Есть такие, которым многое не нравится. Надо потерпеть. Подавляющее большинство хотят жить мирно и спокойно. Социологические исследования показывают, что люди боятся потерять стабильность и порядок в стране. Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя», — добавил Лукашенко.

«Я чуял нутром. У меня не было фактов, как сейчас, но я чуял, что нас начинают рвать. Я часто говорил, что Беларусь — на разрыв. И Россия не может нас потерять, потому что последний оплот здесь», — сказал он.