Деолигархизация Зеленского касается исключительно политических оппонентов во главе с Медведчуком, – Якубин

Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить мировую общественность, что санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука — это часть процесса деолигархизации, который якобы запущен в Украине. Но по факту репрессиям подвергаются не украинские олигархи, а главный политический оппонент Президента. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» заявил политолог Алексей Якубин.
По его мнению, санкции были вызваны конструктивной критикой власти со стороны оппозиции.
«Я думаю, что эти санкционные моменты мы и видели из-за того, что оппозиция была очень активна в том, чтобы показывать обществу проблемы такими, какими они есть», — сказал эксперт.
Также, он уточнил, что за громкими словам Владимира Зеленского о борьбе с олигархами стоят личные политические мотивы Президента.
«Можно много говорить о деолигархизации, но заметьте, санкции ввели только против Виктора Медведчука, Козака и представителей оппозиции. Мы не видим, что кто-то из многоуважаемых олигархов украинских попал под санкции. Никто из них не попал, а вот политические оппоненты — да, они попали», — резюмировал Алексей Якубин.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016