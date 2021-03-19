Байден обещает поговорить с Путиным «в какой-то момент»

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что «в какой-то момент» он снова проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Путин предложил господину Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент»,— сказал Байден журналистам.

Инициатива российской стороны о встрече была озвучена вскоре после выхода интервью американского лидера телеканалу ABC. В нем Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина «убийцей». Российский президент, комментируя это заявление, сказал, что «без иронии и без шуток» пожелал бы Байдену в ответ здоровья, а также предложил провести переговоры в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.

В Вашингтоне, однако, заявили, что в пятницу разговор не состоится, так как Байден занят в этот день. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила, что президент США уже провел ранее телефонные переговоры с Путиным, и «есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал». Песков в ответ на просьбу прокомментировать реакцию Штатов отметил, что для переговоров «еще остается вариант с понедельником или остается еще вариант в любое удобное время для президента США».