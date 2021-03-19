Байден обещает поговорить с Путиным «в какой-то момент»

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что «в какой-то момент» он снова проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Путин предложил господину Байдену провести дискуссию в прямом эфире.
«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент»,— сказал Байден журналистам.
Инициатива российской стороны о встрече была озвучена вскоре после выхода интервью американского лидера телеканалу ABC. В нем Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина «убийцей». Российский президент, комментируя это заявление, сказал, что «без иронии и без шуток» пожелал бы Байдену в ответ здоровья, а также предложил провести переговоры в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.
В Вашингтоне, однако, заявили, что в пятницу разговор не состоится, так как Байден занят в этот день. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки напомнила, что президент США уже провел ранее телефонные переговоры с Путиным, и «есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал». Песков в ответ на просьбу прокомментировать реакцию Штатов отметил, что для переговоров «еще остается вариант с понедельником или остается еще вариант в любое удобное время для президента США».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016