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«Зеленые» сначала провалили вакцинацию, а потом удивляются, почему избиратели ушли к ОПЗЖ Медведчука, - блогеры в Facebook

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«Зеленые» сначала провалили вакцинацию, а потом удивляются, почему избиратели ушли к ОПЗЖ Медведчука, - блогеры в Facebook

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал выпуск белорусской вакцины от коронавируса. Эта новость стала поводом для жаркой дискуссии в Facebook.

«Лукашенко рассчитывает, что во второй половине года Белоруссия создаст свою вакцину против COVID-19... Как и предполагалось: наклейки на „Спутнике V“, выпускаемом в РБ, напишет на белорусской мове и выкрасит в красно-зеленый цвет. И продаст украинцам...» — написала блогер Натали Кон в Facebook.

На что довольно эмоционально отреагировал политический эксперт Дмитрий Марунич, справедливо упрекнув действующую власть в идиотизме и напомнив, что официальному Киеву предлагали производить вакцину на своих же мощностях.

А блогер Алекс Вербер уверен, что настоящий мотив отказа Зеленского и правящей команды производить украинскую вакцину — это коррупция.

«Себестоимость трудно спрятать, на покупном можно любую наценку ставить. Увеличивая откат», — пояснил он.

В свою очередь, журналист Евгений Василевский считает, что миллионы украинцев оказались просто заложниками коммерческих интересов иностранных фармкорпораций и коррупционных амбиций украинских «можновладців».

«Как дошло до дела, так весь патриотизм у Зеленского и компании сразу улетучился. Потому что настоящий патриот в этой ситуации защищает интересы своего народа и своей страны», — подчеркнул журналист.

Настоящий патриот, отметил Василевский, — это такие политики как Александр Лукашенко, Мигель Диас-Канель, Виктор Медведчук, которые в первую очередь защищают интересы своего народа и своей страны.

«Вот мы на деле и увидели, что Лукашенко — это патриот здорового человека. Даже на маленькой Кубе Рауль Кастро и новый президент Мигель Диас-Канель организовали производство своей вакцины от ковида», — привел примеры он.

«У нас среди топ-политиков только Медведчук решил вопрос с вакциной, что называется, „под ключ“ — договорился о передаче лицензии, технологии, сырья, выбрал завод в Харькове, который может производить 700 тысяч доз „Спутник V“ в месяц. А Зеленский, Степанов и прочие „ляшки“ — это патриоты западного производителя AstraZeneca», — констатировал журналист.

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Поэтому, по словам Василевского, Зеленскому и «слугам народа» не стоит удивляться, что избиратели массово уходят от них к «Оппозиционной платформе — За жизнь» Виктора Медведчука.

«А как называются политики, которые обслуживают иностранные интересы? Есть такой термин „компрадоры“. Наши „зеленские“ уже не знают, как прогнуться, так спешат обеспечить прибыль иностранному производителю. А потом у Зеленского рвут волосы на голове, почему избиратели уходят от провластной „Слуги народа“ к ОПЗЖ Медведчука», — заключил журналист Евгений Василевский.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, вакцинация
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