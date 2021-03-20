В Украине почти за месяц привили 104 тысячи человек

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 11 628 человек. В стране уже более 100 тысяч человек сделали прививку.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

С начала кампании, которая стартовала 24 февраля, привили 104 342 человека. Из них получили 1 дозу — 104 341 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 1 человек.

По состоянию на 19 марта, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 297 742 человека.

Наибольшее количество прививок за сутки было проведено в г. Киеве — 1050 прививок, а за весь период прививочной кампании — в Донецкой области — 8104 прививки.

Напомним, в Украине обнаружили 15 292 новых случая коронавируса за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях.