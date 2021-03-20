Ученый спрогнозировал, когда на Земле закончится нефть

Президент Южного технологического университета КНР и член Китайской академии наук Сюэ Цикунь считает, что ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет. Об этом сообщает The Paper.

Он отметил, что за последние 250 лет в мире благодаря увеличению добычи ископаемых источников энергии произошло три промышленных революции.

Учитывая этот факт, а также темпы развития мировой экономики, ученый ожидает истощения углеводородных ресурсов в течение следующих 50 лет.

В связи с этим он призывает заменить привычные ископаемые энергоносители на альтернативные источники энергии, чтобы сохранить нынешний уровень прогресса.

В частности, он говорит о солнечной энергии, которую, согласно эксперту, почти нельзя исчерпать. Кроме того, он предложил оценить возможность заменить уголь и природный газ водородным топливом.