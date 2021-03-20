Кабмин пересмотрит работу транспорта в «красной» зоне

Кабинет министров пересмотрит ограничения по работе общественного транспорта в «красной» зоне карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
«Отдельно на заседании был рассмотрен вопрос урегулирования работы транспорта. Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры вместе с Минздравом и другими заинтересованными органами проработать вопрос функционирования транспорта в регионах, где установлен красный уровень эпидемической опасности», — говорится в сообщении.
Отметим, что в «красной» зоне запрещено совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (кроме транзитных перевозок).
Однако разрешена перевозка пассажиров:
Напомним, с 20 марта в Киеве начал действовать жесткий карантин, введенный городской властью. С 23 марта в столице будут официально действовать ограничения «красной» зоны.
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