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В Украине за сутки сделали еще 4 тысячи прививок

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В Украине за сутки сделали еще 4 тысячи прививок

В Украине за минувшие сутки сделали почти 4 тысячи прививок от коронавируса. Общее количество людей, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, достигло 108 309.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По информации Минздрава, вчера мобильные бригады по Украине сделали еще 3 968 первых прививок от коронавируса. Вакцинация проводится препаратом Covishield.

Количество людей, которые уже получили обе дозы вакцины, как и вчера, составляет 1.

Больше всего прививок вчера сделали в Киевской области (550) и Киеве (270). Наименьшее количество людей вчера привили от коронавируса в Винницкой (40) и Одесской (30) областях.

Отметим, в пятницу от коронавируса были вакцинированы более 11 тысяч украинцев. Наибольшее количество прививок от коронавируса за сутки сделали в Киеве, а лидером по темпам вакцинации была Донецкая область.

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Напомним, в Минздраве пообещали ускорить темпы вакцинации от коронавируса в Украине. Анонсировали увеличение количества мобильных бригад, которые проводят прививку украинцев.

вакцинация
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