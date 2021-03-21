Саммит ЕС проведут в режиме видеоконференции из-за COVID-19

Саммит Евросоюза, который запланирован на 25-26 марта, пройдет в режиме видеоконференции из-за роста заболеваний коронавирусом в ряде стран Европы, сообщил в воскресенье официальный представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

«Глава Евросовета решил провести мартовский саммит ЕС в режиме видеоконференции из-за роста числа заболеваний COVID-19 в ряде государств Европы. Глава Евросовета продолжит консультации со всеми лидерами», — написал Лейтс в Twitter.

Ожидается, что одной из главных тем на предстоящей европейской встрече в верхах станет стратегическая дискуссия по будущему отношений ЕС-Россия.