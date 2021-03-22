В Украине сегодня стартует второй этап вакцинации

Второй этап вакцинальной кампании стартует в Украине с 22 марта, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.
«С 22 марта в Украине стартует второй этап вакцинации. К организации прививок помимо мобильных бригад добавляются еще пункты прививок в количестве 565 единиц. На втором этапе начнется вакцинация людей с чрезвычайно высоким риском инфицирования — семейных врачей. С прибытием новых вакцин также начнется вакцинация работников социальной сферы, общественного здоровья и людей старше 80 лет (с 29-30 марта)», — сказал он.
Министр отметил, что в целом в рамках второго этапа вакцинации планируется запустить более 2,5 тыс. пунктов прививок, которые будут развертываться по мере поступления вакцины.
Степанов добавил, что программа вакцинации превысила отметку в 100 тыс. прививок — в настоящее время в стране провели 111025 вакцинаций.
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