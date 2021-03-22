Большинство украинцев считают неправильным развитие событий в стране

69% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении и лишь 16% считают, что в правильном, свидетельствуют данные проведённого Украинским институтом будущего (UIF) социологического опроса, презентованные на брифинге в информационном агентстве «Интерфакс-Украина» в понедельник.
Отмечается, что количество негативных оценок направления движения Украины за предыдущий месяц уменьшилось на 5%, а количество положительных оценок увеличилось на 2%.
Кроме того, 56% респондентов уверены, что события развиваются в неправильном направлении не только в целом по стране, но и в их области, ещё 51% считают, что в их населённом пункте.
При этом, негативно настроенных в отношении развития событий в стране — 61% молодых людей от 18 до 24 лет и 71% людей свыше 55 лет.
Социологическое исследование проводилось с целью оценки социально-политических настроений украинцев в период с 3 по 13 марта 2021 года.
Опрос проводился с 3 по 13 марта среди 2 400 респондентов старше 18 лет по всей Украине (за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым) методом «face-to-face» по структурированной интерактивной анкете. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.
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