Ляшенко: У Медведчука с Порошенко не может быть ни совместных политических планов, ни стратегического взаимодействия

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук никогда не будет сотрудничать с экс-президентом Петром Порошенко, даже если это касается борьбы с режимом Зеленского. У этих двух политиков совершенно разные цели. Медведчук все время говорит о необходимости «сшивания» Украины, в то время как Порошенко заинтересован в полном развале страны. Такое мнение в Facebook высказал журналист Глеб Ляшенко.

Он подчеркнул, что политика Виктора Медведчука полностью совпадает с интересами украинцев.

«Медведчуку нужна вся Украина, которую он хочет превратить в федеративную парламентскую республику по типу Германии. Его интересы на 100% совпадают с интересами народа, ибо только переход к парламентской модели и отказ от института президентства может остановить неизбежную гибель Украины», — написал Ляшенко.

В свою очередь у Порошенко, по мнению журналиста, совершенно противоположные цели.

«У Порошенко интерес другой. Он действительно заинтересован в развале Украины и создании на её обломках нескольких государств по типу Югославии. В этом случае он легко и быстро возьмёт себе Галичину, и будет там править до самой смерти. При любом другом раскладе Порошенко власть больше никогда не возьмёт, ибо загнал себя в „рамки 25 %“», — считает журналист.

Также он отметил, что Зеленский воспринимает и Порошенко, и Медведчука, как угрозу своей власти. И это единственное, что их связывает, а никаких «совместных политических планов» и «стратегического взаимодействия» у этих двух политиков нет и быть не может.

«Их объединяет лишь то, что оба — и Медведчук, и Порошенко — угрожают режиму Зеленского. Ослабляют его политически, экономически и информационно. Ну, и пусть продолжают в том же духе. Разве плохо?» — резюмировал Глеб Ляшенко.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем.

«Гражданам Украины и международным партнерам нашей страны стоит задуматься даже не над тем, что уничтожается Конституция Украины, попираются свободы людей и законы страны, а над тем, что во главе Украины стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан. Это самый короткий путь к национальной катастрофе из всех, которые могут быть», — подчеркнул парламентарий.