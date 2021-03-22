Разумков хочет поменять систему для голосования в Раде

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что скоро в зале пленарных заседаний украинского парламента заработает новая система для голосования.
«Новых кнопочек не будет — будут, возможно, новые пульты. „Раде-3“, которой мы сегодня пользуемся, 20 лет. Она была установлена в 2002 году и, как любая техника, она теряет свою актуальность... Поэтому хочется нам — не хочется, но надо будет менять ее на более современную и адекватную», — сказал Разумков журналистам в Брюсселе в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что замена системы голосования на более современную требует больших средств. «Поэтому сегодня мы пошли путем запуска сенсорной кнопки, поскольку это не требовало дополнительных затрат из бюджета, но далее мы все рано должны будем прийти к новой системе „Рада“. Надеюсь, что это произойдет скоро», — сказал спикер.
По словам Разумкова, если «Рада-3» перестанет функционировать, будет «парализована работа Верховной Рады».
Как сообщалось, 2 марта Верховная Рада начала использовать в зале пленарных заседаний считывающую отпечаток пальца сенсорную кнопку.
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