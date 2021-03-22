У Зеленского заявили о желании провести «широкую» деолигархизацию

Президент Украины Владимир Зеленский имеет целью провести деолигархизацию «широким фронтом», действуя по многим направлениям.

Об этом заявил советник президента по вопросам экономики Олег Устенко в эфире Радио НВ.

По его словам, президент начал процесс деолигархизации в стране, направленный не на борьбу с отдельными представителями крупного бизнеса, а на смену системы, уменьшение барьеров для ведения бизнеса и на установление единых для всех правил игры.

«Если бы экономическая ситуация в Украине не консервировалась в 90-х годах, мы могли бы иметь по результатам прошлого года ВВП на уровне 400 млрд долларов. По факту мы имеем чуть больше 160 млрд долларов», — отметил Устенко.

По его словам, узкая группа заинтересованных лиц, в основном это олигархи, много лет пытается консервировать ситуацию в стране, развивая собственный бизнес и создавая барьеры для вхождения в бизнес других.

«Ради этого они используют политические связи, медиаресурс, чтобы блокировать развитие ситуации. Получается, что защита прав собственности — то, чего хочет бизнес — нормальная судебная система, эффективная борьба с коррупцией, конкуренция, демонополизация экономики, уменьшение барьеров для ведения бизнеса, — блокирует именно эта группа», — сказал советник президента.

Поэтому, по его словам, процесс деолигархизации неизбежен.

В то же время Устенко подчеркнул, что речь идет не о фамилии конкретного олигарха, а об изменении закрытой системы, которая формировалась в Украине на протяжении последних десятилетий.

«Если ты будешь бороться против конкретной личности, не меняя условий ведения бизнеса, условий для конкуренции, развития экономики, доступа к кредитному ресурсу, не облегчая условия для защиты бизнеса, не улучшая судебную систему, ты наткнешься на те же грабли», — отметил он.

Устенко сообщил, что президент имеет целью проводить деолигархизацию «широким фронтом», действуя по многим направлениям.

«Прежде всего это то, о чем говорят инвесторы, когда решают, инвестировать ли в Украину. Они говорят о проблеме, связанной с защитой прав собственности. Когда ты не можешь защитить собственность, ты не сможешь двигать экономику вперед и обеспечивать 5% экономического роста, без которых борьба с бедностью будет неэффективной», — сказал советник главы государства.

Среди первоочередных мер он также назвал амнистию капитала, проведение судебной реформы, восстановление полноценной работы антикоррупционной инфраструктуры, демонополизацию экономики и развитие конкуренции.

«Ненормально, когда сектора экономики контролируются крупными олигархическими группами. Здесь должны быть сдвиги, и это еще одна из битв, которую ведет власть для того, чтобы добиться деолигархизации экономики», — отметил Устенко.

Он напомнил, что президент в недавнем видеообращении неоднократно акцентировал внимание на необходимости борьбы с олигархами, и началась эта борьба со сферы недропользования.

«У президента Зеленского есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархатом», — убежден Устенко.