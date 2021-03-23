Пекин выразил протест ЕС из-за новых санкций

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики выразило Евросоюзу решительный протест санкции, которые Брюссель ввел из-за притеснения национального меньшинства уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте МИД КНР.
«Санкции ЕС против Китая, основанные на лжи и ложной информации о Синьцзяне, несовместимы с реальностью, беззаконны и необоснованны», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Китая Цинь Ган.
«Воля и решимость Китая защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития непоколебимы», — сказал китайский дипломат.
Он добавил, что КНР настаивает на том, чтобы Брюссель осознал свою неправоту и исправил допущенную ошибку. В противном, случае, по его словам, ЕС может столкнуться с серьезными последствиями.
На сайте ведомства также сообщается о вызове в МИД главы представительства ЕС в Пекине.
22 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Китая, в том числе за преследование проживающих в стране мусульман-уйгуров. Правительство Китая ввело ответные санкции в отношении парламентариев, ученых и политиков и юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал санкции, который ввел Пекин, неприемлемыми. «Мы хотим, чтобы Китай участвовал в диалоге с Европейским союзом по правам человека, а не продолжал конфронтацию», — заявил он.
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