Войти
Разумков заявил о желании как можно быстрее получить план по членству в НАТО
позиция
Разумков заявил о желании как можно быстрее получить план по членству в НАТО
Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности
официально
Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Пекин выразил протест ЕС из-за новых санкций

316
Пекин выразил протест ЕС из-за новых санкций

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики выразило Евросоюзу решительный протест санкции, которые Брюссель ввел из-за притеснения национального меньшинства уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте МИД КНР.

«Санкции ЕС против Китая, основанные на лжи и ложной информации о Синьцзяне, несовместимы с реальностью, беззаконны и необоснованны», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Китая Цинь Ган.

«Воля и решимость Китая защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития непоколебимы», — сказал китайский дипломат.

Он добавил, что КНР настаивает на том, чтобы Брюссель осознал свою неправоту и исправил допущенную ошибку. В противном, случае, по его словам, ЕС может столкнуться с серьезными последствиями.

На сайте ведомства также сообщается о вызове в МИД главы представительства ЕС в Пекине.

Читайте также: В Украине за сутки умерло от COVID-19 рекордное количество людей

22 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Китая, в том числе за преследование проживающих в стране мусульман-уйгуров. Правительство Китая ввело ответные санкции в отношении парламентариев, ученых и политиков и юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал санкции, который ввел Пекин, неприемлемыми. «Мы хотим, чтобы Китай участвовал в диалоге с Европейским союзом по правам человека, а не продолжал конфронтацию», — заявил он.

ЕС, Китай
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 23 марта 2021
Понедельник, 22 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, нужно больше вакцины. А, «стратегические партнеры» не дают?

Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, а не существовать от локдауна к локдауну, тогда нужен контроль за темпами вакцинации. А если мы хотим контролировать темпы вакцинации, тогда надо надеяться на свои силы.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

«Слуги» умывают руки: вакцинация – это проблема самих вакцинированных

«Слуги» сдали «суверенный иммунитет» Украины на милость транснациональных фармкомпаний и жадных проходимцев.
Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Миссия фильма «Паломница» - вернуть внимание людей к самому важному – душе, Богу, вере, человеколюбию

Вера в наши дни не просто вопрос духовности: вера - это оплот и спасательный круг для современного человека и общества в целом. Правительства сегодня очень боятся веры, поэтому так стараются ее уничтожить, подменяя ложными свободами. Человек в вере силен и не одинок. Фильм «Паломница» Оксаны Марченко стоит расценивать именно как желание остановить пагубные процессы разложения в обществе, которые проводятся сегодня целенаправленно правительствами прогрессивно-либеральных стран, в том числе, в Украине, и вернуть внимание людей к самому важному – душе, Богу, вере, человеколюбию.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016