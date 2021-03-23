Венгерские аналитики из Института XXI века уверены, что заказ на санкции против Медведчука поступил из сети Сороса

В последние месяцы Украина находится в затяжном политическом кризисе, в ходе которого явно прослеживаются местные интересы так называемой сети Сороса. Что лишний раз подтверждается резкой сменой политических настроений украинского Президента Владимира Зеленского, а также его стремлением всеми силами добиться расположения Белого дома, в том числе и сомнительными с юридической точки зрения санкциями против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука. Об этом говорится на сайте венгерского научно-исследовательского института XXI. Szazad Intezet.

«Киев все больше пытается соответствовать настроениям не только украинских националистов, но и Вашингтона. На фоне кризиса в здравоохранении и экономике и, как следствие, падения рейтингов правящей партии „Слуга народа“ и Президента Зеленского украинские власти наедятся получить поддержку американцев», — пишет ресурс.

В опубликованной статье идет речь о том, что санкции Зеленского против лидера оппозиции Виктора Медведчука также являются частью стремления украинской власти заручиться поддержкой Штатов, которые, среди прочих требований к Украине, настаивают на ликвидации политиков, выступающих против западного влияния.

«Также требования Вашингтона включают в себя усиление контроля над судебной системой, что на практике направлено на увеличение влияния Запада на правоохранительные органы и судебную систему Украины», — подчеркивается в материале.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.