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Власть манипулирует соцопросами, чтобы сделать из Медведчука антигероя, – Решмедилова

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Власть манипулирует соцопросами, чтобы сделать из Медведчука антигероя, – Решмедилова

Власть Зеленского использует манипулятивные методы для проведения социологических исследований, чтобы искусственно завысить свой рейтинг и показать в роли антигероя народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказала политолог Александра Решмедилова.

«Рейтинги можно совершенно по-разному измерять. Этим пользуются не только политики, которые часто являются и потребителями, но и социологи, которые могут совершенно по-разному задать вопрос», — сказала эксперт.

Она отметила, что ответы на вопрос о доверии к Президенту в социологическом исследовании показывают условную статистику, которая не имеет ничего общего с реальными цифрами.

«И мы видим рейтинг доверия к Президенту 45 %. Его устраивает? Конечно, устраивает», — отметила политолог.

Также Решмедилова подчеркнула, что подобные опросы искусственно создают политиков-антигероев с антирейтингом, каковым сейчас пытаются сделать Виктора Медведчука.

«И власти хорошо. Вот смотрите, какие мы молодцы. А против нас такие плохие. Надо же понимать, кто с кем сражается», — добавила эксперт.

В свою очередь, по ее мнению, партийные рейтинги показывают реальные и актуальные на сегодня политические предпочтения избирателей.

«Когда мы видим партийные рейтинги — это замер настроений (избирателей. — Ред.) на сегодня. Эти рейтинги подстегивают некую конкурентную борьбу, заставляют не расслабляться, определенная есть конкуренция», — резюмировала Александра Решмедилова.

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Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям, ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции.

Виктор Медведчук, опрос, Владимир Зеленский
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