Число заболевших COVID-19 в мире за неделю выросло на 8%, Украина один из лидеров

Более 3,2 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность — на 3%. Эти сведения приведены в опубликованном в ночь на среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«В глобальном плане четвертую неделю подряд продолжался рост заболеваемости ковидом. На прошлой неделе поступили сообщения менее чем о 3,3 млн новых случаев», — отметила организация, добавив, что за семь дней умерли более 60 тыс. человек, что на 3% больше, чем за предыдущие семь дней.
Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 15 по 21 марта в мире было зарегистрировано 3 291 060 заразившихся и 60 414 летальных исходов. По состоянию на 21 марта всего насчитывалось 122 536 880 случаев инфицирования и 2 703 780 случаев смерти пациентов.
Особенно заметным рост заболеваемости с 15 по 21 марта был в Юго-Восточной Азии (на 49%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%) и Европе (на 13%), тогда как в Северной и Южной Америке она снизилась на 5%, а а Африке — на 3%. Смертность выросла в Юго-Восточной Азии (на 14%), Восточном Средиземноморье (на 12%), Африке (на 10%), Северной и Южной Америке (на 2%) и Европе (на 1%), но при этом сократилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 33%). Общий рост смертности в мире составил за неделю 3%.
В Северной и Южной Америке за семь дней заразились более 1,17 млн человек и умерли более 31 тыс. В Европе зарегистрировано более 1,4 млн новых случаев инфицирования и более 21 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 298 тыс. заразившихся, умерли более 2,4 тыс. человек.
В Бразилии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 508 тыс. Далее следуют США (более 374 тыс. новых случаев), Индия (более 240 тыс.), Франция (более 204 тыс.), Италия (более 154 тыс.), Польша (более 151 тыс.), Турция (более 126 тыс.), Германия (более 90 тыс.), Украина (более 85 тыс.), Чехия (более 70 тыс.), Россия (более 66 тыс.) и Иордания (более 57 тыс.).
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