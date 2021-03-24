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Украинской судебной системе будет трудно выдержать давление Запада, - эксперт

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Украинской судебной системе будет трудно выдержать давление Запада, - эксперт

Давление на судебную систему со стороны грантовых организаций и западных структур продолжится, поскольку на кону контроль за украинскими судами. Об этом заявил политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, комментируя новость о том, что Высший антикоррупционный суд отказал детективам НАБУ в продлении сроков предварительного расследования по делу «судей ОАСК».

«Очевидно, это яркое свидетельство, во-первых, „профессионализма“ НАБУ, которое традиционно дефицит профессионализма компенсирует полетом фантазии, и которое не смогло подготовить аргументы, способные выдержать судебный процесс. Во-вторых, я бы не сбрасывал со счетов и судейскую солидарность... Поэтому в итоге следственным судьей ВАКС и было принято такое решение: „давайте какие-то более весомые аргументы или передавайте дело в суд, мы умываем руки“. И это решение, к которому трудно придраться, что бы там ни говорили антикоррупционные активисты», — заявил он.

Тот факт, что НАБУ фактически уже во второй раз не удалось доказать вину судей ОАСК, эксперта не удивляет.

«Собственно, мы уже сбились со счета, наблюдая профессиональные „факапы“ представителей НАБУ, которые так и не сумели отработать свои носки за 300 грн», — отметил он.

Тем не менее эксперт не исключает, что будет попытка возбудить дело и в третий раз по какой-то другой статье.

«Судя по всему, там есть вполне определенная политическая воля „дожимать“ судей ОАСК. Поэтому, думаю, на этом история не закончится», — отметил Золотарев. При этом он считает, что в существующих условиях судьям будет трудно отстоять свою независимость.

«На лицо крестовый поход против ОАСК со стороны грантовой общественности, за которой стоит коллективный Запад. Мы видим политическое давление и не исключено, что в конце концов ситуацию с ОАСК „дожмут“, что приведет к потере независимости украинской судебной системы... Есть вполне определенный политический интерес, а дух закона и норма закона у нас в последние годы никогда не главенствовали над политической целесообразностью», — отметил он.

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В то, что президент Владимир Зеленский вмешается и защитит судебную систему от давления, Андрей Золотарев не верит.

«Он, возможно, и хотел бы, но коллективный Запад ему просто не даст этого сделать», — полагает политолог.

НАБУ, ВАКС, ОАСК
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