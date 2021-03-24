В Беларуси осудили уже почти 90 участников акций протеста

В качестве наказаний за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, назначалось, «как правило, лишение свободы и ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа», сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.
Белорусские суды после президентских выборов привлекли к уголовной ответственности 87 человек за организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти. Об этом сообщили в среду в Генеральной прокуратуре Беларуси.
«На текущий момент в суды направлено 89 уголовных дел в отношении 154 лиц, которым инкриминированы преступления по ст. 342 („Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок“) Уголовного кодекса Республики Беларусь. На сегодня по названной статье осуждено 87 лиц», — отмечается в сообщении ведомства на его сайте.
В прокуратуре проинформировали, что в качестве наказаний за данный вид правонарушения избраны, «как правило, лишение свободы и ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа».
Акции протеста проходят в Беларуси с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные протесты, однако оппозиция призывает возобновить весной масштабные митинги и шествия.
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