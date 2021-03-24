В Украине вчера сделали рекордное количество прививок против коронавируса

Во вторник, 23 марта, в Украине против COVID-19 вакцинировали 15 097 украинцев. Наибольшее количество прививок сделали в Киеве, Днепропетровской, Львовской и Черкасской областях. Для сравнения, за предыдущие сутки против COVID-19 было привито 10 904 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Отмечается, что вакцинация проводилась 179 мобильными бригадами по иммунизации и 341 пунктом прививки.
Наибольшее количество прививок 23 марта сделали в Киеве (1330), Днепропетровской (1120), Львовской (1055) и Черкасской (930) областях. При этом в остальных регионах количество вакцинаций находится в пределах от 50 до 890 прививок за сутки.
На сегодняшний день в Украине зарегистрировали три вакцины от коронавируса — Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.
Украинцев прививают вакциной AstraZeneca (она же Covishield). Первые поставки вакцины Pfizer/BioNTech в Украине ожидаются в апреле. Поставка китайской вакцины CoronaVac фармкомпании Sinovac Biotech ожидается 25 марта.
Напомним, 23 марта в Одесской области во внеслужебное время умерла военнослужащая по контракту, которая двумя днями ранее получила прививку от коронавируса.
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