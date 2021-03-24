В «красную» карантинную зону сейчас входят Киев и 8 областей

Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области по-прежнему входят в «красную» карантинную зону эпидопасности по COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения на сайте в среду.

По его данным, в течение трех дней подряд в указанных регионах значительно превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения, что в норме не должно превышать 60 госпитализаций. В Киеве и в Житомирской области помимо этого превышен показатель загруженности коек с кислородом. Киевская, Житомирская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области также превышают коэффициент выявления случаев инфицировния.

Согласно данным Минздрава, показатели превышены еще в ряде областей, находящихся в настоящее время в «оранжевой» зоне эпидопасности. В частности, это Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Напомним, что в Украине за прошедшие сутки подтвердили 342 летальных случая от COVID-19. Это новый антирекорд.