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Меркель под давлением оппозиции отменила решение о продлении пасхальных праздников

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Меркель под давлением оппозиции отменила решение о продлении пасхальных праздников

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на фоне жесткой критики отменила решение о продленных пасхальных праздниках, сообщает издание Bild.

По информации издания, на экстренно созванном онлайн-совещании Меркель с главами регионов ФРГ канцлер отменила решение о продленных праздниках 1-5 апреля, принятое для борьбы с распространением коронавируса. Как пишет газета, Меркель заявила участникам встречи, что берет ответственность на себя за принятое ранее решение.

В понедельник власти ФРГ ввели продленные пасхальные праздники, вместо праздничных выходных 2, 4 и 5 апреля (Страстная пятница и Пасха) граждане могли бы отдыхать с 1 по 5 апреля, при этом 1 и 3 апреля должны были оставаться закрытыми даже супермаркеты, а гражданам запрещены были бы встречи с участием больше 5 человек. По замыслу властей, эти продленные праздники должны «сломить» третью волну пандемии в стране.

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Такое решение вызвало резкую критику оппозиционных партий. Некоторые призвали к дебатам, некоторые отметили, что политику ограничительных мер необходимо пересмотреть, как и процесс принятия решений по ограничительным мерам — в понедельник переговоры затянулись до глубокой ночи и большинство граждан узнало новости о пасхальной паузе с утра. Сейчас такие решения принимают Меркель и главы регионов, проводя периодические совещания. Затем принятые решения реализуют на практике власти федеральных земель.

ФРГ, коронавирус
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