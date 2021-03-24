Джон Хербст подтвердил, что санкции против Медведчука Зеленский ввел, стремясь угодить США

Бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст в своей статье на сайте Atlantic Council подтверил, что санкции против Виктора Медведчука, Тараса Козака, членов их семей и трех телеканалов были введены Зеленским для того, чтобы получить одобрение властей США.

Это решение он называет самым важным среди всех решений, принятых СНБОУ.

Хербст отмечает, что, хотя Киев продемонстрировал свою заинтересованность в установлении отношений с новой администрацией США на самом высоком уровне, между президентом Зеленским и президентом Байденом до сих пор не было телефонных звонков. Это правда, как заметил посол Билл Тейлор, что отношения не требуют президентского звонка. Без этого можно удовлетворить интересы Америки и Украины.

Хербст предполагает, что, возможно, если бы Украина не фигурировала во время недавних президентских выборов в США, разговор между президентами Байденом и Зеленским мог бы уже состояться. Но эти необычные обстоятельства также принесли хорошие результаты.

Администрация Байдена указала, что реформа и борьба с коррупцией является приоритетом для Офиса Зеленского. И за последние несколько месяцев, отчасти в попытке ускорить призыв американского лидера, украинский президент сделал, чем когда-либо.

«Зеленский последовательно стремился расчистить дело для улучшения отношений с Вашингтоном. Учитывая совпадение интересов и ценностей между США и Украиной, двусторонние отношения будут становиться ближе по мере согласования с администрацией Байдена», — подчеркнулпозицию США,требующую полного выполнения всех требований Вашингтона Хербст.