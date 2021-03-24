США обвинили Россию в распространении дезинформации о вакцинах

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь обвинил Россию в распространении дезинформации о вакцинах против коронавируса.
«Россия использует дезинформацию для подрыва уверенности в выборах и безопасности эффективных вакцин. Эти агрессивные действия угрожают не только отдельным странам, но и нашим общим ценностям», — сказал госсекретарь США, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Кроме того, он заявил, что Россия является военной угрозой для Запада.
По словам Блинкена, США и НАТО считают Россию «вызовом своей безопасности», но подтвердили заинтересованность в диалоге с РФ по стратегической стабильности, включая обновление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
«Мы все ожидаем, что в обозримом будущем отношения с Россией останутся вызовом для безопасности альянса, но мы можем надеяться, что отношения с ней будут, как минимум, стабильными и предсказуемыми», — отметил он.
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