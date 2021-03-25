AstraZeneca обнародовала новые данные об эффективности своей вакцины

Вакцина против коронавируа от фармацевтической компании AstraZeneca эффективна на 76%. До этого компания утверждала о 79% эффективности. Об этом передает AP.

В новом пресс-релизе AstraZeneca сообщила, что пересчитала данные исследования и пришла к выводу, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 76%.

Несмотря на меньший процент эффективности, вакцина все еще на 85% защищает от возможности заболеть людей пожилого возраста.

Всего за день до этого независимая комиссия, которая наблюдает за исследованием, обвинила AstraZeneca в недостаточной тщательности при обработке данных касательно эффективности вакцины. Группа экспертов в письме в адрес компании и руководителей здравоохранения США заявила, что компания не учла некоторые случаи COVID-19, которые произошли в исследовании, что может подорвать доверие к науке. Национальный институт здравоохранения публично призвал AstraZeneca исправить несоответствие.

В компании ожидают получить разрешение на использование препарата в Управлении продовольствия и медикаментов США (FDA).