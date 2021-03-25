AstraZeneca обнародовала новые данные об эффективности своей вакцины

Вакцина против коронавируа от фармацевтической компании AstraZeneca эффективна на 76%. До этого компания утверждала о 79% эффективности. Об этом передает AP.
В новом пресс-релизе AstraZeneca сообщила, что пересчитала данные исследования и пришла к выводу, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 76%.
Несмотря на меньший процент эффективности, вакцина все еще на 85% защищает от возможности заболеть людей пожилого возраста.
Всего за день до этого независимая комиссия, которая наблюдает за исследованием, обвинила AstraZeneca в недостаточной тщательности при обработке данных касательно эффективности вакцины. Группа экспертов в письме в адрес компании и руководителей здравоохранения США заявила, что компания не учла некоторые случаи COVID-19, которые произошли в исследовании, что может подорвать доверие к науке. Национальный институт здравоохранения публично призвал AstraZeneca исправить несоответствие.
В компании ожидают получить разрешение на использование препарата в Управлении продовольствия и медикаментов США (FDA).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016