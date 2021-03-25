Кабмин обнародовал постановление о цене э/э для населения на апрель

Кабинет министров Украины продлил до 1 мая 2021 года действие фиксированной цены на электроэнергию для бытовых потребителей в размере 1,68 грн/кВт-ч, свидетельствует обнародованное в четверг на «Урядовом портале» постановление № 238 от 24 марта 2021 года.
Согласно постановлению, кроме индивидуальных бытовых потребителей, фиксированная цена на этот период также применяется для ряда потребителей, а именно, в общежитиях, рассчитывающихся за ресурс по общему счетчику в рамках бытовых нужд, без учета профессиональной и хозяйственной деятельности, а также в многоквартирных жилых домах, в том числе общежитиях, на технические цели (например, работу котельных, лифтов, освещение дворов).
Помимо этого э/э по фиксированной цене будут оплачивать дачные, садовые, гаражно-строительные кооперативы на технические цели и освещение.
Вместе с тем к категории потребителей, получающих ресурс по фиксированной цене, отнесены юрлица — собственники жилья для внутренне-перемещенных лиц и религиозные организации в части удовлетворения бытовых нужд.
При наличии двузонных счетчиков потребители оплачивают половину цены за период с 23.00 до 7.00, при наличии трехзонных счетчиков — 1,5 фиксированной цены с 8.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00 и 0,4 этой цены — с 23.00 до 7.00. Во всех остальных временных промежутках оплачивается полная цена.
Правительство также сохранило условия продажи НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго» электроэнергии ГП «Гарантированный покупатель» в рамках спецобязательств для обеспечения населения, сохранив цену продажи для НАЭК в размере 150 грн/МВт-ч, для "Укргидроэнерго«— 10 грн/МВт-ч.
При этом правительство исключило из Положения о ПСО пункт, обязывающий эту генерацию продавать э/э не ниже себестоимости.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение сохранить тариф на электроэнергию для населения на действующем уровне 1,68 грн/кВт-ч.
В то же время, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство разрешило «Энергоатому» полноценно работать на свободном конкурентном рынке, что обеспечит компанию необходимыми средствами для проведения ремонтов и выполнения программ по модернизации и безопасному функционированию атомных электростанций.
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