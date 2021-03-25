Главный санврач Ляшко уже выздоровел от COVID-19

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что выздоровел от коронавирусной инфекции COVID-19.
«Друзья, выздоровел и вернулся к работе. Как и прогнозировал, болезнь протекала легко, без осложнений. Согласно стандарту оказания медицинской помощи при COVID-19, находился на больничном до отсутствия клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования. В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно», — написал Ляшко в Facebook в четверг.
Он подчеркнул, что даже после получения первой дозы вакцины, и если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, болезнь все равно протекает легче.
Также, по его словам, выполнение требований стандарта в домашних условиях позволило предотвратить инфицирование членов его семьи.
«Напомню, что в соответствии с рекомендациями специалистов НТГЕИ мы увеличили срок ввода второй дозы до 90 дней, с целью повышения эффективности иммунобиологического препарата AstraZeneka/Covishield соответствии с инструкцией производителя. В моем случае вторая доза вакцины уже будет через 6 месяцев», — написал Ляшко, подчеркнув, что вакцинация остается единственным надежным способом защитить себя и окружающих от болезни, и потому кампания по вакцинации будет разворачиваться и далее.
Как сообщалось, 2 марта Ляшко публично вакцинировался от COVID-19 вакциной CoviShield, а 15 марта получил положительные результаты ПЦР-теста 15 марта, когда появились симптомы болезни.
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