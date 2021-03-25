В Чехии проверяют 25 случаев смерти людей после прививок от коронавируса

Государственный институт контроля за лекарственными препаратами, являющийся национальным фармацевтическим регулятором Чехии, проверяет 25 случаев смерти пациентов, которые могут быть связаны с вакцинацией против коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета Lidove noviny.
В течение последней недели в стране было зафиксировано четыре случая смерти граждан, сделавших прививки, которые могут быть связаны с негативными последствиями применения вакцин. Эксперты подробно проверяют обстоятельства, связанные с каждым из них.
В Чехии, согласно Государственному институту контроля за лекарственными препаратами, зарегистрировано 2 288 случаев негативной реакции на прививки у прошедших вакцинацию. На данный момент в старне с населением 10,702 млн граждан первую дозу вакцины против коронавируса получили более одного млн жителей, а полный цикл вакцинации прошли 400 тыс. из них.
В Чехию поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca.
В апреле страна ожидает 40 тыс. доз препарата американской фирмы Johnson & Johnson.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016