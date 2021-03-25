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Кацман: Технологию производства вакцины от коронавируса, которую привез Медведчук, променяли на политику

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Кацман: Технологию производства вакцины от коронавируса, которую привез Медведчук, променяли на политику

В мире есть порядка двадцати государств, которые в связи со случаями тромбовых осложнений отказались от использования вакцины от коронавируса производства AstraZeneca.

Об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

«В принципе, каждая вакцина в первый раз проверяется на людях. Поэтому, здесь не бывает без ошибок. Но как можно назвать вакцинацию, кроме проваленной, если главный санитарный врач (имеется ввиду главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. — Ред.) после такой вакцинации заболевает коронавирусом», — считает эксперт.

Владимир Кацман обратил внимание на то, что вакцинация в Украине зачастую превращается в публичное мероприятие с целью популяризации этого мероприятия.

«Есть известные люди, которые, улыбаясь, прививаются прямо в студиях, нарушая тем самым закон о вакцинации, по которому надо обязательно находиться в стенах лечебного заведения. Верховная Рада собирается принять закон, инициированный правительством Шмыгаля, по которому производитель и закупщик вакцин не будут нести никакой ответственности за последствия вакцинации. Как у Высоцкого: „Уколоться и упасть на дно колодца“. Вот примерный план для населения по вакцинации», — указал журналист.

Также Владимир Кацман обратил внимание на то, что в Украине ни один чиновник не ушел в отставку в связи с утилизацией неиспользованной вакцины от коронавируса CoviShield индийского производства.

«Неужели мы, развитая страна, заслуживаем такой вакцинации? Надо было как-то стимулировать наших ученых! В руках у нас была технология, которую привез Медведчук, но променяли ее на политику. Надо понимать, что есть государственные дела, а есть частные откаты», — подчеркнул Владимир Кацман.

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Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что украинская власть должна использовать все возможности для борьбы с пандемией, ведь речь идет не только о жизни и здоровье украинских граждан, но и о серьезном толчке для развития и восстановления экономики.

В свою очередь, в заявлении, распространенном партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», сказано, что каждая новая смерть, каждое осложнение от коронавируса в Украине — на совести Президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы Минздрава Максима Степанова и их подельников.

Виктор Медведчук, Спутник V
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