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Несмотря на санкции Зеленского, рейтинг Медведчука и ОПЗЖ продолжает расти, – экспертный центр IMR

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Несмотря на санкции Зеленского, рейтинг Медведчука и ОПЗЖ продолжает расти, – экспертный центр IMR

В стремлении получить признательность нового лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена Президент Украины Владимир Зеленский не остановится ни перед чем, и санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука — это только начало. Об этом говорится на сайте международного экспертного центра IMR, специализирующегося на публичной политике.

В статье подчеркивается, что первоочередной задачей, которой Зеленский руководствуется во всех своих последних действиях, является получение поддержки и одобрения из Белого дома.

«Офис Зеленского пытается наладить свои отношения с новой администрацией США, демонстрируя более жесткую позицию по отношению к России и стремление к более тесному сотрудничеству между США и Украиной», — идет речь в опубликованной статье.

В то же время, по мнению аналитиков экспертного центра, санкциями против Медведчука Владимир Зеленский пытается поднять свой рейтинг и дискредитировать оппозицию, чтобы остановить постоянный рост популярности ОПЗЖ и ее лидера.

«Однако пока эти шаги не повлияли на политическое положение партии (ОПЗЖ. — Ред.), так как ее рейтинги продолжают расти», — пишет IMR.

Предполагается, что в стремлении угодить Соединенным Штатам Америки, украинский лидер ни перед чем не остановится.

«Стремясь угодить новой администрации США, скорее всего, Офис Зеленского сделает следующим козлом отпущения Коломойского», — говорится в заключение материала.

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Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.

Виктор Медведчук, ОПЗЖ
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