МВФ сообщил о продолжении переговоров с Украиной «в ближайшие месяцы»

Международный валютный фонд сообщил о продолжении переговоров с Украиной для первого пересмотра программы stand by и согласовании хорошо сфокусированного набора реформ, необходимых для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора.
«Повестка на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ», — сообщил представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в четверг в Вашингтоне, сообщает Интерфакс-Украина.
Он добавил, что программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей по последовательным программам Фонда, поэтому для Украины важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.
Как сообщалось, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля 2021 года сообщил о завершении длившейся с конца 2020 года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша. По его словам, необходимы дополнительные дискуссии и больший прогресс со стороны Украины.
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