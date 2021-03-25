Гнатуш: От Медведчука хотят избавиться перед выборами

Санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука и оппозиции в целом — это хорошо спланированная кампания Офиса Президента, запущенная для того, чтобы зачистить политическое поле перед выборами. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» заявил директор ООО «Энергия-Новояворовск» Андрей Гнатуш.
Бизнесмен отметил, что репрессии и санкции со стороны власти ждут любые политические силы, которые будут появляться как альтернатива оппозиции.
«ОПЗЖ перед выборами хотят ликвидировать, хотят запретить и поставить крест. Есть альтернативные политические проекты, которые могли бы подхватить электорат сторонников этой политической силы. В отношении них точно также будут применяться санкции», — сказал эксперт.
По его мнению, кампания против Медведчука и оппозиции была спланирована специалистами, нанятыми Офисом Президента.
«В Офисе Президента сейчас сидят далеко не дураки, они наняли квалифицированных специалистов, которые умеют анализировать, которые принимают решения. Как показал кейс с СНБО, они могут выходить за горизонты нормальности. Про это даже никто подумать не мог. Это то, что нас ждет. Это кошмарные будни», — резюмировал Андрей Гнатуш.
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.
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