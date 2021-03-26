Госсекретарь США считает, что «Северный поток-2» не поссорит его страну с ФРГ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разногласия между Соединенными Штатами и Германией по российскому газопроводу «Северный поток-2» не повлияют на отношения двух стран. Об этом он сказал в интервью Euronews, его слова приводятся на сайте Госдепартамента.

Он назвал ФРГ одним из ближайших союзников и партнеров Вашингтона.

«И тот факт, что у нас есть разногласия по „Северному потоку-2“ — и они реальные, — не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения», — отметил Блинкен.

При этом США продолжают считать строительство газопровода плохой сделкой для Европы и НАТО, так как она угрожает энергетической безопасности региона, напомнил он.

Глава Госдепа сообщил, что решил изложить главе немецкого МИДа Хайко Массу позицию Соединенных Штатов, законы которых предусматривают санкции против участников строительства газопровода, чтобы избежать двусмысленности. «Я просто хотел убедиться, что наши партнеры понимают нашу позицию по этому вопросу», — добавил он.

В конце марта Блинкен заявил, что газопровод «Северный поток-2» угрожает интересам как США, так и европейским странам, прежде всего Украине и Польше. Тему строительства трубопровода американский госсекретарь затронул во время разговора со своим немецким коллегой 23 марта в рамках встречи министров иностранных дел стран — членов НАТО в Брюсселе.

Блинкен в очередной раз заявил о намерении Вашингтона противостоять попыткам России достроить «Северный поток-2» и не исключил введения новых санкций в отношении газопровода.

В конце 2019 года США ввели санкции против компаний, которые участвовали в строительстве «Северного потока-2». Из-за ограничений швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб, в результате строительство газопровода было приостановлено. Впоследствии Вашингтон неоднократно расширял санкции. В настоящее время трубопровод закончен более чем на 90%.