В администрации Байдена не могут договориться по санкциям против России

Администрация президента США Джо Байдена не может определиться с единым подходом к санкциям в отношении России, так как в Белом доме есть сторонники как жесткой, так и умеренной линии. Об этом пишет в пятницу газета Financial Times.
Дискуссии вокруг новых антироссийских санкций начались в Вашингтоне из-за отравления Алексея Навального. Сторонники радикальных решений, говорится в материале Financial Times, хотят использовать санкции, чтобы «наказать» российское руководство. К сторонникам таких мер относится, в частности, Виктория Нуланд — кандидат на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Другая фракция озабочена «трудностями обеспечения эффективности санкций, сохранения союзников и способами избежать негативных последствий для собственной экономики и финансовых институтов США». В нее входят в основном представители американских финансовых институтов и внешнеполитического ведомства.
Те, кто занимает более осторожную позицию, помнят, как санкции 2018 года в отношении Олега Дерипаски и «Русала» привели к сбоям поставок и росту цен на рынке алюминия. Идея санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» популярна среди политиков из Техаса, но такие рестрикции могут стать яблоком раздора в отношениях США и ЕС. Именно поэтому сторонники жестких мер вряд ли добьются всех своих целей до 2 июля — срока, до которого, руководствуясь законом США о химоружии, администрация Байдена намерена решить, какие меры принять в отношении России.
Хотя Байден публично занимает позицию сторонника жесткой линии, он, вероятно, будет осторожно относиться к введению финансовых санкций, резюмируют авторы материала.
В начале марта США ввели из-за ситуации с Алексеем Навальным санкции в отношении ряда руководителей госорганов РФ, а также запретили предоставление Москве правительственных кредитов и экспорт в страну «любого рода оборонных изделий».
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