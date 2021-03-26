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В Украине привили от коронавируса еще 18 738 человек

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В Украине привили от коронавируса еще 18 738 человек

В Украине за прошедшие сутки первую дозу вакцины от коронавируса получили еще 18 738 человек. С начала кампании вакцинации привили первой дозой 174 324 человек, две дозы получил один украинец.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Вакцинация проводилась 168 мобильными бригадами и 483 пунктами прививки.

Количество заболеваний прививок за сутки в регионах:

Киев — 1850;
Винницкая область — 1150;
Волынская область — 360;
Днепропетровская область — 1380;
Донецкая область — 130;
Житомирская область — 780;
Закарпатская — 510;
Запорожская область — 510;
Ивано-Франковская область — 918;
Киевская область — 1380;
Кировоградская область — 630;
Луганская область — 280;
Львовская область — 1050;
Николаевская область — 760;
Одесская область — 330;
Полтавская область — 690;
Ровенская область — 670;
Сумская область — 1100;
Тернопольская область — 820;
Харьковская область — 480;
Херсонская область — 950;
Хмельницкая область — 240;
Черкасская область — 1000;
Черновицкая область — 330;
Черниговская область — 440.

По состоянию на 25 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 349 713 человек.

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Напомним, вчера в Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. Это вторая вакцина от COVID, которую получила Украина. Первой была Covishield индийского производства.

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