В Украине привили от коронавируса еще 18 738 человек

В Украине за прошедшие сутки первую дозу вакцины от коронавируса получили еще 18 738 человек. С начала кампании вакцинации привили первой дозой 174 324 человек, две дозы получил один украинец.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Вакцинация проводилась 168 мобильными бригадами и 483 пунктами прививки.

Количество заболеваний прививок за сутки в регионах:

Киев — 1850;

Винницкая область — 1150;

Волынская область — 360;

Днепропетровская область — 1380;

Донецкая область — 130;

Житомирская область — 780;

Закарпатская — 510;

Запорожская область — 510;

Ивано-Франковская область — 918;

Киевская область — 1380;

Кировоградская область — 630;

Луганская область — 280;

Львовская область — 1050;

Николаевская область — 760;

Одесская область — 330;

Полтавская область — 690;

Ровенская область — 670;

Сумская область — 1100;

Тернопольская область — 820;

Харьковская область — 480;

Херсонская область — 950;

Хмельницкая область — 240;

Черкасская область — 1000;

Черновицкая область — 330;

Черниговская область — 440.

По состоянию на 25 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 349 713 человек.

Напомним, вчера в Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. Это вторая вакцина от COVID, которую получила Украина. Первой была Covishield индийского производства.