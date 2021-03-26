Войти
Байден заявил о желании баллотироваться на второй срок
планы
Байден заявил о желании баллотироваться на второй срок
Зеленский подписал законы о налоговых льготах для крупных инвесторов
официально
Зеленский подписал законы о налоговых льготах для крупных инвесторов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Репрессии против Медведчука и его партии нужны Зеленскому, чтобы завоевать избирателей Порошенко в образе «Порошенко 2.0», - Чаплыга

460
Репрессии против Медведчука и его партии нужны Зеленскому, чтобы завоевать избирателей Порошенко в образе «Порошенко 2.0», - Чаплыга

Есть две глобальные причины для репрессий против оппозиции — это интересы США и борьба Зеленского за избирателей Порошенко. Так политический активист и блогер Михаил Чаплыга прокомментировал в Facebook обыски, которые СБУ и ГПУ провели 25 марта в офисе крупнейшей оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Для понимания Анархист обратит ваше внимание на важную деталь. Практически официальный лозунг Зеленского и компании — „Такого не было даже при Порошенко!“ Зачем нужен такой лозунг? Две глобальные причины. Читаю блог Джона Хербста на The Atlantic Council. Хербст — он, кстати, в ранге посла США руководил „оранжевой революцией“ — прямо пишет, что США объявили санкции против Медведчука еще в 2014 году», — сообщил блогер.

«Правда, Хербст предусмотрительно не пишет, что за эти годы Медведчук только увеличил свое влияние и провел в Раду вторую (!!!) по величине оппозиционную фракцию. И понятно, почему не пишет. Потому как сразу вопрос у нас — а, может, США не такие страшные, как их малюют?! Но, как выразился Хербст, теперь „Зеленский исправил эту ситуацию“ (Zelenskyy has now rectified this)», — процитировал активист американского дипломата.

Вместе с тем Чаплыга обратил внимание на несоответствие в заявлении СБУ, отметив, что за 7 лет так и не удалось найти доказательства противоправных действий.

«Да, внимательно следим за руками! Какая официальная причина обысков? Якобы представители „Украинского выбора“ Медведчука участвовали в так называемом референдуме в Крыму. А как же так, „референдум“ был в 2014 году, а доказательств причастности как не было, так и нет? Неужели за 7 лет нельзя было найти доказательства? Нельзя, конечно, если их нет!» — подчеркнул блогер.

«Короче, вечером Хербст пишет в газете — а утром СБУ в ОПЗЖ в кабинете!» — сострил политический активист.

Чаплыга также объяснил, что Зеленскому больше не нужны 73 %, голосовавших за него во втором туре, потому что теперь он борется за 24 % избирателей, поддержавших Порошенко.

«А вторая причина — это борьба за избирателя. Только за избирателя Порошенко. Кто там еще не понял, что 73 % Зеленскому больше не нужны? Теперь электорат Зеленского и „слуг“ — это те 24 %, что голосовали за Порошенко. Но этого избирателя еще нужно завоевать. Поэтому мы видим и запрет телеканалов, и репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком, и обыски в офисе ОПЗЖ», — пояснил политический активист.

Читайте также: Нимченко обнародовал документы, доказывающие неправомерность обвинений СБУ в адрес «Украинского выбора»

По словам Чаплыги, репрессии против Медведчука и его партии нужны Зеленскому для того, чтобы завоевать избирателей Порошенко в образе «Порошенко 2.0».

«Короче, голосуйте за Зеленского, а не за Порошенко, потому что такого не было даже при Петре! А репрессии против Медведчука нужны, чтобы убедить избирателей Порошенко голосовать за Зеленского. Потому что Зеленский — это „Порошенко 2.0“.

Ну а дальше „зеленые“ будут вести себя под влиянием описанных двух факторов. Таково предсказание Анархиста», — заключил политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 26 марта 2021
Четверг, 25 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В чьи руки уплывут суда морского рыболовецкого флота Украины?

В экспертной среде зазвучала информация, что Государственное агентство рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство) решило окончательно расстаться с активами своей оффшорной компании - Fishing Company S.A. Планы по продаже морского рыболовецкого флота вынашивал еще прежний глава Госрыбагентства Ярема Ковалив. Но теперь, как видим, уже новая власть воплощает планы Ковалива в жизнь. Разве что «зеленые» решили подойти к вопросу более основательно.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Зрители скоро закидают это шоу гнилыми помидорами

Функционирующий исключительно на принципах шоу-бизнеса политический проект заведомо обречен. Наглядный пример - веселые «зеленские» ребята, которые, даже промотав кредит народного доверия, все равно продолжают думать, что госуправление - это такая себе индустрия дипломатических, общественно-политических, социальных и экономических развлечений. Где бестолковая погоня за сиюминутным «вау-эффектом», дешевым пиаром и «нарисованными» на заказ рейтингами подменяет собой диалог с обществом, разумное тактическое и стратегическое планирование, последовательность, прагматизм и созидание.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016